  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Imst
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Imst, Austria

1 propiedad total found
Hotel 2 309 m² en Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Habitaciones 35
Área 2 309 m²
TyrolVenta es una joya histórica excepcional en el corazón de Tyrol. El tradicional Schlossh…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
