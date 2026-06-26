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Hoteles en venta en Graz, Austria

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Hotel 3 000 m² en Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Habitaciones 50
Área 3 000 m²
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$4,40M
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