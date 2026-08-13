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Casas en Venta en Traiskirchen, Austria

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Casa 5 habitaciones en Wienersdorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Wienersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Zona residencial tranquila y verde con muy buenas conexiones. Sólo unos 25 minutos a Viena –…
$783,613
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