Bungalow en venta en Austria

Bungalow Bungalow 1 habitación en Lutzmannsburg, Austria
Bungalow Bungalow 1 habitación
Lutzmannsburg, Austria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Esta encantadora casa de campo se encuentra en un entorno particularmente pintoresco en el c…
$161,283
