Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Weiz
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Bezirk Weiz, Austria

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 109 m² en Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Oficina 109 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Parada de autobús = 18 metros 1 minuto a pie Comercio de alimentos= 5 segundos a pie UFC Cam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir