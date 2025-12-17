Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Innsbruck Land
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Bezirk Innsbruck Land, Austria

1 propiedad total found
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! en Natters, Austria
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Austria
Área 1 075 m²
Número de plantas 4
Increíble hotel de la región de esquí 3*** en la zona de Innsbruck!El hotel ofrece 23 habita…
$3,76M
