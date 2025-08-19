Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Imst
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Bezirk Imst, Austria

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! en Arzl im Pitztal, Austria
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Austria
Habitaciones 33
Hotel de 4 estrellas en venta en Arzl im Pitztal, Austria!¡A pocos km de Zugspitze y Garmisc…
$3,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir