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Propiedades residenciales en venta en Bezirk Bludenz, Austria

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Bezirk Bludenz, Austria
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bezirk Bludenz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 4 habitaciones en Bezirk Bludenz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Bezirk Bludenz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 2
Bienes raíces turísticos en los Alpes. Alto rendimiento 5.2% ¿Qué hace y laquo? alquiler de …
$575,404
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