Complejo residencial Three Garden Residence

🌿 THREE GARDENS RESIDENCE - Qerret, Kavajë

Nuevo complejo residencial moderno en una de las zonas más tranquilas y verdes de la costa de Albania.

El proyecto combina arquitectura moderna, confort para la vida y la atmósfera de relajación junto al mar, exactamente lo que la gente busca hoy tanto para su propia vida como para la inversión.

✨ Planificación amplia y funcional

✨ Ventanas grandes y mucha luz natural

✨ Estilo moderno y construcción de alta calidad

✨ Una ubicación tranquila cerca del mar y la naturaleza

✨ Ideal para descanso, residencia permanente o alquiler

💶 Costo de 1.600 €/m2

📌 Entregas flexibles hasta 3 años:

20% al firmar el contrato

15% cada 6 meses

5% cuando recibe llaves

📈 Qerret es uno de los destinos más prometedores en la costa de Albania, donde la demanda de bienes raíces modernos cerca del mar está creciendo activamente. La compra en la etapa de construcción permite fijar un precio favorable y obtener un alto potencial de crecimiento en el valor del objeto en el futuro.

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Organizamos visitas online y offline. La reserva remota y la compra mediante transferencia bancaria SEPA es posible.