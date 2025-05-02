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Complejo residencial Three Garden Residence

Golem, Albania
de
$135,738
de
$266,511/m²
;
6
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ID: 36568
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/5/26

Localización

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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🌿 THREE GARDENS RESIDENCE - Qerret, Kavajë

Nuevo complejo residencial moderno en una de las zonas más tranquilas y verdes de la costa de Albania.
El proyecto combina arquitectura moderna, confort para la vida y la atmósfera de relajación junto al mar, exactamente lo que la gente busca hoy tanto para su propia vida como para la inversión.

✨ Planificación amplia y funcional
✨ Ventanas grandes y mucha luz natural
✨ Estilo moderno y construcción de alta calidad
✨ Una ubicación tranquila cerca del mar y la naturaleza
✨ Ideal para descanso, residencia permanente o alquiler

💶 Costo de 1.600 €/m2

📌 Entregas flexibles hasta 3 años:
20% al firmar el contrato
15% cada 6 meses
5% cuando recibe llaves

📈 Qerret es uno de los destinos más prometedores en la costa de Albania, donde la demanda de bienes raíces modernos cerca del mar está creciendo activamente. La compra en la etapa de construcción permite fijar un precio favorable y obtener un alto potencial de crecimiento en el valor del objeto en el futuro.

📲 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción para usted.
Organizamos visitas online y offline. La reserva remota y la compra mediante transferencia bancaria SEPA es posible.

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Golem, Albania
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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