Descripción

Agencia Internacional de Bienes Raíces GOLD BUSINESS KAZAKHSTAN ha estado trabajando en el mercado inmobiliario durante 16 años.

Trabajamos en pleno cumplimiento del NATIONAL STANDARD OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: SERVICIOS DE ESTADO REAL EN EL MERCADO DE ESTADO REAL.



La compañía se especializa en la venta de bienes raíces comerciales y arrendamientos comerciales, negocios en venta, terrenos, mansiones y apartamentos en Kazajstán y países extranjeros. La base de datos, que se actualiza diariamente, ofrece cientos de propiedades para varios segmentos del mercado, incluidos los exclusivos. A solicitud de los vendedores, la mayoría de las propiedades no se ponen a la venta pública, por lo que la información sobre ellas solo se puede obtener en la oficina de la agencia.



- una amplia gama de servicios calificados,

- enfoque personal de los clientes,

- servicios legales transaccionales,

- confidencialidad y respeto por los intereses del cliente,

¡Nuestra eficiencia y experiencia proporcionan las condiciones más favorables para lograr sus objetivos!



La agencia emplea agentes inmobiliarios profesionales y sumamente experimentados. Todos ellos se especializan en ventas y soporte de transacciones inmobiliarias y comerciales. Cooperamos con abogados, tasadores, auditores y notarios.



El jefe de la compañía es especialista en bienes raíces internacionales, graduado de la FIABCI de la Universidad de la Federación Internacional de Bienes Raíces ( París, Francia ). Es director de la Academia de Bienes Raíces de Kazajstán, miembro regional del Consejo de la Asociación Unida de Agentes Inmobiliarios de Kazajstán y jefe de la oficina regional de UARK.