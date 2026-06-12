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Grundstücke in Jemen

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3 immobilienobjekte total found
Grundstück in Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Grundstück
Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Fläche 291 645 m²
In der Nähe des großen Dorfes 8752 Zalakomar, im Bereich der Halle des Bezirks Nadkanizh, wi…
$471,318
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Grundstück in Yabuth, Jemen
Grundstück
Yabuth, Jemen
Fläche 990 m²
Gerne präsentieren wir Ihnen dieses attraktive Grundstück in Waidhofen an der Ybbs. Mit eine…
$234,151
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Grundstück in Dawan, Jemen
Grundstück
Dawan, Jemen
Fläche 3 553 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen eine große Baustelle zum Verkauf anbieten zu können, mit ode…
$403,984
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