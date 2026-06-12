Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Jemen
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Jemen

;
2 immobilienobjekte total found
Hotel 600 m² in Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Hotel 600 m²
Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Fläche 600 m²
Die Villa Fortuna befindet sich in der Wohngegend von Hévíz an der Ecke der Straßen Hunyadi …
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 11 000 m² in Ad Dliah, Jemen
Gewerbefläche 11 000 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 11 000 m²
Wir freuen uns, Ihnen ein Gewerbeimmobilien mit einer großartigen zentralen Lage anbieten zu…
$4,69M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen