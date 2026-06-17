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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Jemen

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Hadramaut Governorate
4
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4 immobilienobjekte total found
Büro 660 m² in Ad Dliah, Jemen
Büro 660 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 660 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen einen interessanten und erschwinglichen Büro- und Lagerraum …
$371
pro Monat
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Gewerbefläche 90 m² in Ad Dliah, Jemen
Gewerbefläche 90 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 90 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen einen großen und erschwinglichen Logistik-/Selbstspeicherpla…
$707
pro Monat
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Büro 73 m² in Ad Dliah, Jemen
Büro 73 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 73 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen einen interessanten und preiswerten Büroraum zur Miete direk…
$557
pro Monat
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Gewerbefläche 429 m² in Ad Dliah, Jemen
Gewerbefläche 429 m²
Ad Dliah, Jemen
Fläche 429 m²
Beneficial Vermietung Angebot: 430 m2 für ein Schulungszentrum, Kommunikationsplattform, rel…
$2,406
pro Monat
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