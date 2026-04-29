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Wohnimmobilien in Hadramaut Governorate, Jemen

wohnungen
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Hajr as Sayar, Jemen
Wohnung 3 zimmer
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Eine komplett renovierte 3-Zimmer-Wohnung steht im 20. Wiener Stadtteil direkt am Hannover-M…
$517,721
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Wohnung 2 zimmer in Hajr as Sayar, Jemen
Wohnung 2 zimmer
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/1
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kellerraum und 1 Parkplatz in der Tiefgarage ist zum Verkauf. …
$658,917
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Haus 3 zimmer in Zamukh wa Manwakh, Jemen
Haus 3 zimmer
Zamukh wa Manwakh, Jemen
Zimmer 3
Fläche 295 770 m²
Ein in zwei Pakete unterteiltes Gewerbe- und Landwirtschaftsgut ist in Westungarn bei der un…
$1,82M
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CoexCoex
Wohnung 2 zimmer in Hajr, Jemen
Wohnung 2 zimmer
Hajr, Jemen
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Verkauf oder Miete (für 3 Jahre): schöne komplett renovierte Wohnung in Linz Wohnfläche - 5…
$245,917
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Immobilienangaben in Hadramaut Governorate, Jemen

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Luxuriös
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