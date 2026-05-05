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Stadthäuser in Bronx County, Vereinigte Staaten von Amerika

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54 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Exklusive Wohnanlage von nur 16 Doppelhaushälften, Doppelhaushälften und freistehende Villen…
$970,726
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Geräumiges 3-Zimmer-Doppelhaus in Riviera del Sol mit Meer, Golf & See Ansichten Entdecken …
$611,852
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Exklusive Entwicklung von 87 Einfamilienhäusern bereit, in, im westlichen Teil von Estepona,…
$476,538
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CoexCoex
Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Tauchen Sie ein in eine Welt der Exklusivität in der charmanten Stadt Mijas, an der sonnigen…
$605,969
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Neues Projekt an den Hängen von La Concha in Istán, Marbella. In einer Gegend von Naturschön…
$735,399
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Dieses charmante Stadthaus liegt in einer ruhigen Wohngegend von Bel-Air, in der begehrten N…
$747,165
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GrekodomGrekodom
Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
3-Bett-Stadthaus mit Keller Garage in kleinen privaten Wohnanlage von 7 Häusern mit angelegt…
$605,969
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ihr neues Zuhause in Torreblanca del Sol, Fuengirola Stellen Sie sich vor, nur 5 Gehminuten…
$528,311
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 217 m²
Exklusiver Komplex von 16 neu gebauten Reihenhäusern in Mijas. Diese modernen und minimalist…
$717,749
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Neues Projekt im La Cala Resort bestehend aus golf-Stadthäusern mit Panoramablick auf das Re…
$747,165
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Exklusive Wohnanlage von nur 16 Doppelhaushälften, Doppelhaushälften und freistehende Villen…
$994,259
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Exklusive Entwicklung von 87 Einfamilienhäusern bereit, in, im westlichen Teil von Estepona,…
$476,538
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Eingebettet in eine erhöhte Oase mit Blick auf Fuengirola. Diese intime Sammlung von nur 11 …
$758,932
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Neues Projekt an den Hängen von La Concha in Istán, Marbella. In einer Gegend von Naturschön…
$729,516
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
***Elegant Boutique Community Living** Ibergolf ist eine exklusive und intime Wohn-Enklave i…
$523,604
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Exklusive Entwicklung von 87 Einfamilienhäusern bereit, in, im westlichen Teil von Estepona,…
$476,538
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 229 m²
Tauchen Sie ein in eine Welt der Exklusivität in der charmanten Stadt Mijas, an der sonnigen…
$688,333
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Exklusive Entwicklung von 11 Doppelhaushälften und Doppelhaushälften in FuengirolaWelcome zu…
$751,872
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
LAGE UND LAGE!!! Haus zu REFORM in der Altstadt von Marbella, auf einer Straße voller Geschä…
$594,202
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Schöne 3-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Meerblick in Riviera del Sol In einer ruhigen und makel…
$547,137
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stadthaus, Aloha, Costa del Sol. 4 Schlafzimmer, 3,5 Badezimmer, 170 m2, Terrasse 25 m2. Ei…
$1,00M
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Neuer Start in Mijas! Stadthäuser Neubau in Mijas, MalagaHervorragende Wohnanlage von Stadth…
$483,598
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 217 m²
Exklusiver Komplex von 16 neu gebauten Reihenhäusern in Mijas. Diese modernen und minimalist…
$702,453
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Exklusive Entwicklung von 11 Doppelhaushälften und Doppelhaushälften in FuengirolaWelcome zu…
$751,872
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
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Fläche 246 m²
Exklusive Entwicklung von 87 Einfamilienhäusern bereit, in, im westlichen Teil von Estepona,…
$476,538
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Eingebettet in eine erhöhte Oase mit Blick auf Fuengirola. Diese intime Sammlung von nur 11 …
$704,806
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Ein einzigartiges Projekt im exklusiven Bereich von Cancelada, auf Estepona's New Golden Mil…
$1,03M
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Dieses exklusive Projekt besteht aus 13 luxuriösen Stadthäusern in La Cala de Mijas, an der …
$1,15M
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Große Gelegenheit im Herzen von Los Boliches! Wir freuen uns, diese Immobilie mit großem Pot…
$529,487
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
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Fläche 124 m²
Neuer Start in Mijas! Stadthäuser Neubau in Mijas, MalagaHervorragende Wohnanlage von Stadth…
$484,775
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