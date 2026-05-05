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Wohnimmobilien in Bronx County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Ein einzigartiges Projekt im exklusiven Bereich von Cancelada, auf Estepona's New Golden Mil…
$570,669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Diese neue Entwicklung befindet sich in einer Wohngegend von Mijas, umgeben von prestigeträc…
$338,069
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Reihenhaus in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Exklusive Wohnanlage von nur 16 Doppelhaushälften, Doppelhaushälften und freistehende Villen…
$970,726
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Alanya HomeAlanya Home
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Komplett renoviertes 118 qm Penthouse mit Panoramablick, in der Nähe von Mijas Golf Erleben…
$641,268
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Neue Förderung hochwertiger Apartments in Las Lagunas de Mijas für zeitgenössisches Wohnen m…
$441,239
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Las Terrazas de Santa Maria Golf befindet sich in Elviria, Marbella East, direkt am Golfplat…
$629,501
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wir präsentieren eine exklusive Gelegenheit, in einer unvergleichlichen natürlichen Umgebung…
$347,108
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Entdecken Sie eine exklusive Entwicklung in einem der privilegierten Gebiete von Estepona. D…
$494,188
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Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Diese exklusive neue Entwicklung in Torremolinos besteht aus zwei Gebäuden mit 1, 2, 3 und 4…
$395,350
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Eine exklusive Entwicklung von nur 18 Immobilien und 4 Geschäftsräumen in Las Lagunas, dem g…
$397,704
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Neues Projekt in den Hügeln über Fuengirola bietet geräumige, helle Eigenschaften gebaut und…
$823,529
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
In der charmanten Gegend von Torreblanca, in Fuengirola, Costa del Sol. Diese exklusiven Res…
$694,216
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Willkommen in einem exklusiven Wohnkomplex, wo jedes Detail sorgfältig konzipiert wurde, um …
$435,356
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 249 m²
Eine herrliche neue Entwicklung bestehend aus 51 Häusern mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die a…
$637,738
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Neue Entwicklung im Herzen von Reserva del Higuerón. Es liegt ideal zwischen den beliebteste…
$1,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Exclusive Beachfront Apartment – Los Boliches Dieses elegante 2-Zimmer-Apartment befindet s…
$776,581
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Neue Entwicklung, die auf der Trennung / Verbindung Teil ist, eine feine Linie, die die Ruhe…
$516,544
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Entdecken Sie diese exklusive Entwicklung von 77 Häusern, die an der Costa del Sol in Fuengi…
$982,069
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Willkommen bei dieser neuen Förderung von Wohnungen und Penthouses in der renommierten New G…
$822,470
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Das Hotel liegt zwischen den Städten Torremolinos und Fuengirola, Benalmadena ist nur 20 Min…
$828,353
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Diese neue Entwicklung befindet sich in einer Wohngegend von Mijas, umgeben von prestigeträc…
$343,687
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Das Projekt befindet sich in der renommierten Enklave zwischen dem renommierten Marbella Clu…
$811,880
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Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Im Herzen von Mijas Costa gelegen, hat sich Las Lagunas als eine der dynamischsten und wachs…
$301,925
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Strandwohnung zum Verkauf – Prime Location in Fuengirola Eine seltene Gelegenheit, eine lux…
$529,487
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Neue Boutique-Entwicklung von nur 16 modernen Apartments mit Meerblick in La Cala de Mijas. …
$935,427
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Diese neue Entwicklung befindet sich in einer Wohngegend von Mijas, umgeben von prestigeträc…
$368,029
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Neue Entwicklung in einer privilegierten natürlichen Umgebung mit Blick auf die Bucht von Es…
$729,693
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Neue Entwicklung, die Apartments mit 2-,3- und 4-Zimmer. Es ist eine schöne neue Entwicklung…
$488,305
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese exklusive Anlage bietet 79 helle Apartments und Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, …
$394,174
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Eine herrliche neue Entwicklung bestehend aus 51 Häusern mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die a…
$588,319
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Immobilienangaben in Bronx County, Vereinigte Staaten von Amerika

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