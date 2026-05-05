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Studio-Wohnungen in Bronx County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Studio in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
BESCHREIBUNG ZUSAMMENARBEIT MIT einem FIXED RETURN von 5%, MIT SONDERBEDINGUNGEN, NICHT FÜR …
$135,313
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Studio in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
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New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Studio in einer Beachfront-Komplex mit atemberaubender Aussicht! Auf der Suche nach einer I…
$282,393
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Studio in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
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$252,977
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