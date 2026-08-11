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Wohnimmobilien in Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika

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Philadelphia
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Reihenhaus in Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus
Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This Philadelph…
$120,000
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Reihenhaus in Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika
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Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
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$115,000
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Reihenhaus in Philadelphia, Vereinigte Staaten von Amerika
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Schlafräume 3
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Fläche 93 m²
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