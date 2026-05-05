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Villen in New York, Vereinigte Staaten von Amerika

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49 immobilienobjekte total found
Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
In der charmanten Gegend von Torreblanca, in Fuengirola, Costa del Sol. Diese exklusiven Res…
$694,216
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Diese atemberaubende Villa auf einem geräumigen Grundstück liegt mit einem großen Pool, mehr…
$876,595
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Willkommen bei dieser neuen Entwicklung von Villen in der renommierten Gegend von Torreblanc…
$542,430
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AdriastarAdriastar
Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Neue Entwicklung die 10 angebaute Villen mit 4 Schlafzimmern, 3 oder 4 Bädern, 1 oder 2 Toil…
$858,946
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Schöne offene Wohnung freistehende Villa, von den aktuellen Eigentümern zu einem hohen Stand…
$817,763
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 522 m²
Diese atemberaubende Villa mit 7 Schlafzimmern in **Campo Mijas** bietet einen spektakulären…
$1,03M
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MontbelMontbel
Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Eckhaus in der unschlagbaren Gegend von Lagarejo Mijas zu präs…
$764,815
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Freistehende Villa, 50 Meter von Minimärkten, Restaurants und Cafés, und 400 Meter von Trans…
$529,487
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
, Nueva Andalucía, Costa del Sol. 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 265 m2 gebaut. Einstellung …
$1,17M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Charmantes Reihenhaus in Lower Calahonda – Costa del Sol Das in einer wunderschön gepflegte…
$528,311
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
In der charmanten Gegend von Torreblanca, in Fuengirola, Costa del Sol. Diese exklusiven Res…
$694,216
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 670 m²
Einzigartiges Anwesen mit drei unabhängigen Häusern und B&B Potenzial in Mijas, Costa del So…
$1,12M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus in einer exklusiven Entwicklung von Villen und Wohnung…
$823,647
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Außergewöhnlich Möglichkeit: Privates Landhaus mit geräumigem Garten Grundstück Dieses Land…
$436,533
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus in einer exklusiven Entwicklung von Villen und Wohnung…
$853,063
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Willkommen bei dieser neuen Entwicklung von Villen in der renommierten Gegend von Torreblanc…
$549,490
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese Unterkunft verfügt über hochwertige Oberflächen, darunter Granitböden, PVC-Klimafenste…
$1,12M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 390 m²
Fantastische Drei-Zimmer-Doppelhaushälfte in einer gated Gemeinde von Monte Elviria, La Mair…
$1,15M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
OPORTUNIDAD!!!! Villa, San Pedro de Alcántara, 500m de la playa 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer…
$1,12M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Neue Entwicklung von modernen Stil Villen direkt am Golfplatz Cerrado del Aguila, als einer …
$1,15M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einzigartige Villa mit Panoramablick und Entwicklung Potenzial in Torreblanca - Costa del So…
$1,05M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Ein exklusiver Komplex von Villen, die mit einer zweiten Phase beginnen, ein Paradies an der…
$1,13M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Eine wahrhaft fesselnde und wertvolle Gelegenheit – diese atemberaubende 5-Zimmer-Wohnung in…
$617,735
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus in einer exklusiven Entwicklung von Villen und Wohnung…
$529,487
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit, ein 600m2 Eckgrundstück mit einer charmanten rustikalen Villa vo…
$1,09M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 342 m²
Diese Villa in San Pedro de Alcantara, an der Costa del Sol, bietet eine einzigartige Gelege…
$1,15M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
Dies ist eine schöne Familienvilla in einer sehr wünschenswerten Gegend, La Capellania, Bena…
$1,00M
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Neue Entwicklung die 10 angebaute Villen mit 4 Schlafzimmern, 3 oder 4 Bädern, 1 oder 2 Toil…
$858,946
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Willkommen bei dieser neuen Entwicklung von Villen in der renommierten Gegend von Torreblanc…
$568,316
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Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Einstöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Los Pacos, Fuengirola nur wenige Gehminuten vo…
$688,333
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Immobilienangaben in New York, Vereinigte Staaten von Amerika

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