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Langfristige Miete von wohnungen in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
364
364 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Eine unmöblierte Ein-Zimmer-Wohnung von 45m2 ist in Zagorič zu vermieten. Lage: Zagorič, Pod…
$470
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Eine 50m2 Wohnung ist im dritten Stock des Milmedika Gebäudes zu vermieten. Die Wohnung biet…
$586
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
🏡 Studio Wohnung zu vermieten – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Monatlich📐 32 m2 ✨ Ein 32 m2 gro…
$387
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Ein möbliertes 45m2 Apartment ist in City Kej zu vermieten. Die Wohnung ist in einem moderne…
$469
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 50m2 ist in Zagorič zu vermieten, in einer großartigen Lage hint…
$529
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Eine voll ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung von 40m2 ist in Central Point zu vermieten. Im 1.…
$586
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Vermietung: Erste + Kaution
$412
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Einzimmerwohnung zu vermieten – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Eine komfortable und funktio…
$588
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
📍 Standort: City kvart💶 Monatliche Miete: €600 Eine moderne, voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnu…
$706
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Geräumige und helle Wohnung im Herzen von City Kvart. Es verfügt über zwei komfortable Schla…
$1,294
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
$1,294
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$824
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
$706
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Ein 50 m2 Apartment mit einem Schlafzimmer ist in Momišići zu vermieten. Die Wohnung befinde…
$1
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
$588
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
$1,118
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
$565
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
$647
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
$447
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$647
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine 35 m2 große Ein-Zimmer-Wohnung ist in Stari Aerodrom, in der Nähe des Health Centers zu…
$471
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$588
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Ein Schlafzimmer für rein
$494
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
$765
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Eine geräumige, luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung von 95 m2 ist in der 4. Etage zu vermieten, in…
$1,765
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Geräumige und helle Zwei-Zimmer-Wohnung in einer der wünschenswertsten Gegenden von Podgoric…
$588
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
$471
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Miete: erst, letzte und Kaution
$706
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
📍 Standort: Zagorič🏠 Größe: 50 m2🏡 Typ: Teil eines Hauses mit privatem Eingang💶 Monatliche M…
$412
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Eine brandneue, nie besetzte, voll möblierte Wohnung ist in Zagorič zu vermieten, in der Näh…
$471
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Miami-Dade County

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