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Langfristige Miete von Studios in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
18
18 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
🏡 Studio Wohnung zu vermieten – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Monatlich📐 32 m2 ✨ Ein 32 m2 gro…
$387
pro Monat
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
$447
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
$471
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
📍 Standort: Blok 9📐 Größe: 28 m2💶 Preis: €350/Monat🛋️ Eine moderne und funktionale Studiowoh…
$412
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
$353
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Ein möbliertes Studio-Apartment von 25m2 steht zur Miete zur Verfügung. Die Wohnung ist neu …
$412
pro Monat
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
$412
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
📍 Standort: Zabjelo🏠 Größe: 25 m2🏢 Etage: 3. (Gebäude ohne Aufzug)🛋️ Voll möbliert👤 Geeignet…
$353
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das Hotel liegt in einer der schönsten Gegenden, um in Podgorica zu leben – direkt im Stadtz…
$529
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
🏡 Luxus-Studio-Apartment – Tuški put, Podgorica Eine neu eingerichtete Luxus-Studio-Wohnung …
$471
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
$471
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
$471
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
$412
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
$377
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Eine neu eingerichtete Luxus-Studio-Wohnung von 30 m2 ist zu vermieten, befindet sich in Bul…
$471
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Eine LUXuriously möblierte Studio-Wohnung von 24 m2 ist auf der Svetozara Markovića Street, …
$588
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Ein modernes und komfortables Studio in der Siedlung City Kej. Voll ausgestattet: Internet, …
$706
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Cozy Studio Apartment Near City Center – 30m2 Diese charmante 30m2 Studio-Wohnung befindet s…
$471
pro Monat
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