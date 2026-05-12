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Wohnungen in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika

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2 Zimmer
3
3 Zimmer
3
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Dieses gut gestaltete 3 Schlafzimmer, 2,5 Badezimmer Stadthaus bietet 1.748 qm komfortablen …
$289,000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 5 Schlafzimmer
Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 331 m²
Phase III führt die Executive Collection, die am meisten erwartete Veröffentlichung innerhal…
$580,000
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 6 Schlafzimmer
Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 347 m²
Phase III von Balmoral Resort führt die Executive Collection ein, eine erste Auswahl von 5–6…
$620,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Wohnung 6 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 347 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dieses gut gestaltete 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Stadthaus bietet 1,407 m2 Wohnfläche, ide…
$265,000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Fläche 331 m²
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GrekodomGrekodom
Wohnung 2 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Anzahl der Badezimmer 2
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Fläche 162 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Haines City, Vereinigte Staaten von Amerika
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Dieses gut gestaltete 3 Schlafzimmer, 2,5 Badezimmer Stadthaus bietet 1.748 qm komfortablen …
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