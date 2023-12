New residence RISE by S&S with a swimming pool and a co-working area, JVC, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €326,699

34–79 m² 4

Kapitulation vor: 2022

Premium Apartment in der Nähe von Dubai Bay! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. O Ten Apartments von Aqua Properties — ist ein zehnstöckiges Wohnprojekt in Dubai Healthcare City ( DHCC ). Diese luxuriösen Häuser befinden sich in einem geschlossenen Komplex, der die Sicherheit seiner Bewohner gewährleistet. Der Komplex ist anlage attraktiv. Premium-Apartments verfügen über zwei Etagen mit Tiefgarage für Besucher und mehrere Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. O Ten bietet viele Annehmlichkeiten, die Sie sicherlich genießen werden, darunter einen Landschaftspool mit Ruhebereichen für Holzdecks, sich kreuzende Wege zwischen landschaftlich gestalteten Wasserfällen und ein fortschrittliches Fitnessstudio mit interessanter Aussicht. Alle Apartments sind voll möbliert. Geräumige Balkone bieten eine zusätzliche Gelegenheit, eine herrliche Aussicht zu genießen. Die Küchen sind funktional und bequem eingerichtet und bieten maximale Stauraum. Holzböden harmonieren mit Holzschränken. Eingebaute Technologie macht das Kochen zum Vergnügen. STANDORT: Die Gemeinde liegt strategisch günstig an der Oud Metha Road und ist von Ihren Bedürfnissen umgeben, wie Apotheken, öffentlichen Geschäften sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften. Der Dubai Creek Park liegt nur einen kurzen Spaziergang vom DHCC entfernt, wo Sie Ihre Freizeit mit Familie und Freunden verbringen können. In der Nähe der O Ten Apartments gibt es auch mehrere Einkaufszentren, darunter die Wa Mall und das Deira City Center. Der Komplex befindet sich in exklusiver Lage in der Nähe des Golfs von Dubai. In der Nähe befinden sich viele Parks und Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Stadtzentrum ist zur Hand, und dank der Nähe der Hauptstraßen und des guten Verkehrsknotenpunkts ist ein schneller Zugang zu verschiedenen Teilen der Stadt möglich. Dieser Bereich wird sowohl Liebhaber eines aktiven Lebensstils als auch diejenigen ansprechen, die gerne zu Hause bleiben. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden uns kostenlos über alle Objekte von Dubai beraten!