Residential complex with spacious apartments and places for work and leisure, in the eco-friendly neighbourhood of Dubai Hills, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €192,480

4 Studios sind erhältlich. Der Komplex besteht aus zwei Türmen, die durch einen 5-stöckigen Durchgang verbunden sind. Er umfasst 417 Wohnungen und 12 Geschäftsräume im Erdgeschoss. Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, Tennis- und Squashplätze, Joggingwege im Freien, einen Billardraum und Videoüberwachung. Vorteile Alle Studios sind an Langzeitmieter vermietet, was 6 - 7% entspricht%. Jährliche Mieteinnahmen - 10.900 - 13.068 USD. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Dubai Marina ist eine der lebendigsten und prestigeträchtigsten Gegenden der Stadt. Dies ist ein Yachthafen, in dem die luxuriösesten Schiffe festmachen und sich in der Nähe hohe Wolkenkratzer befinden. Dies ist ein luxuriöser Wohnbereich von Dubai mit zahlreichen Wolkenkratzern, Hotels und Restaurants. Dubai Marina ist eines der kleinsten Gebiete in Dubai, aber gleichzeitig das bevölkerungsreichste und am weitesten entwickelte. Die Unterkunft befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Supermarkts, Cafés und Restaurants, des Yachthafens: 6 Autominuten von Marina Beach und Dubai Marina Mall an der Promenade entfernt 10 Autominuten von Palm Jumeirah entfernt 20 Autominuten vom Burj Khalifa entfernt 24 Minuten von der Innenstadt von Dubai entfernt 27 Minuten vom Flughafen entfernt