New residence Oxford 10 with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €507,370

101–145 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Upper House — ist ein neuer Wohnkomplex im Premium-Segment eines der führenden Entwickler von Dubai, Ellington Properties, der sich auf Designimmobilien spezialisiert hat. Ein Wolkenkratzer im 31. Stock erhält eine privilegierte Lage im zentralen Teil von Dubai in der Region Jumeirah Lake Towers ( JLT ) neben der U-Bahn- und Bushaltestellen, Stränden, Einkaufszentren und Golfplätzen. Der Wohnkomplex wird stilvolle Studios und Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern von einer Größe von 40 Quadratmetern umfassen. m bis 130 qm. m. Alle Residenzen werden mit erstklassiger Dekoration und eingebauten Küchengeräten angeboten. Panoramafenster vom Boden bis zur Decke sorgen für helle natürliche Beleuchtung für Apartments. Von ihnen aus öffnen sich die malerischen Aussichten auf die Jumeirah-Inseln, Seen, Golfplätze und die atemberaubenden Wolkenkratzer der Dubai Marina. Infrastruktur: Auf jeder Etage des Gebäudes befinden sich 14 Wohnungen. Für die Bewohner des Komplexes werden erstklassige Annehmlichkeiten bereitgestellt, darunter: - Schwimmbad; - Fitnessstudio; - privates Kino; - Spa mit Saunen; - Bereiche für Yoga. Ort: Upper House, ein Wolkenkratzer in Wohngebieten, wird eine erstklassige Lage in den beliebten Jumeirah Lake Towers ( JLT ) im zentralen Teil des Emirats haben, umgeben von Sozial-, Verkehrs- und Unterhaltungsinfrastruktur sowie malerischen Seen. In einer Entfernung von 10 Minuten zu Fuß vom Oberhaus gibt es viele sozial bedeutende Objekte, darunter: - Supermärkte Choithrams, ZOOM und Big Buy Market; - F & B-Einrichtungen: Das Hamptons Cafe & Restaurant Jumeirah Islands, der Jumeirah Islands Pavilion von Nando, die Brunch & Cake Jumeirah Islands und Caribou Coffee; - Kindergarten Oakfield Early Learning Center DMCC; - Musikschulen Melodica Music & Dance School – JLT und Modern Music Show. Für Unterhaltung und Attraktionen sind Palm Jumeirah, die Kultinsel Palm Jumeirah und der berühmte JBR Beach und Marina Beach mit entwickelter Infrastruktur und malerischer Aussicht nur eine 10-minütige Autofahrt entfernt, sowie ein segelförmiges Hotel in Burj Al Arab. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir werden für Sie einen sicheren Deal mit dem Entwickler arrangieren. Wir bieten rechtliche Unterstützung!