New complex of luxury villas Ara (Serenity Mansions) with a private beach, Tilal Al Ghaf, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €303,836

71 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Wohnung im ausgezeichneten Elitz 3-Komplex im Jumeirah Village Circle ( JVC ) Bereich. Der Komplex bietet Zugang zu Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich, einem Wassergymnastik, einer Kletterwand, einem Trampolin, einem Tanzstudio, Cricket- und Minigolfplätzen, einem Schachbereich, Badminton- und Mini-Basketball-Veranstaltungsorte, eine Zone mit Tischtennistischen. Darüber hinaus können Sie Pools für Erwachsene und Kinder, einen Whirlpool, ein Laufband und ein Spa nutzen. Elitz 3 by Danube hat schnellen Zugang zur Al Khail Road. Die beliebten Gegenden des Emirats Business Bay, Downtown Dubai und Dubai Marina erreichen Sie nach einer 20-minütigen Autofahrt. Der internationale Flughafen Dubai erreichen Sie in einer halben Stunde. Der Komplex bietet eine Fülle von Wellnesseinrichtungen mit Unterhaltungszentren in Dubai Miracle Garden und Dubai Butterfly Garden in der Nähe. Durchschnittliche Kapitalrendite - 7,6% Zahlungsplan: 10% - Anzahlung 55% - während des Baus 35% - nach Fertigstellung Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!