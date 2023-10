Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €240,000

69–140 m² 3

Kapitulation vor: 2026

IVY Gardens – ein neuer Wohnkomplex des Entwicklers Samana. Der Komplex befindet sich in der Gemeinde Dubai Land Residence und bietet die Nähe zur erforderlichen Infrastruktur. Eine Reihe einzigartiger Annehmlichkeiten stellt sicher, dass die Bedürfnisse zukünftiger Bewohner aufeinander abgestimmt sind. Der Wohnkomplex IVY Gardens by Samana bietet eine große Auswahl an funktionalen Immobilienstudios – mit nachdenklichem Wohnraum und geräumigen Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Die Wohnfläche der Residenzen variiert zwischen 35 und 139 Quadratmetern, sodass Sie eine geeignete Immobilie für sich selbst finden können. Der Komplex zeichnet sich durch seine ursprüngliche Architektur aus: Wellenförmige Fassadenlinien, die von der Hintergrundbeleuchtung eingerahmt werden, betonen die futuristische Natur architektonischer Lösungen. Die gepflegten Grünflächen, mit denen die Fassade des 14-stöckigen Gebäudes dekoriert ist, ergänzen den Öko-Stil der Struktur perfekt. Alle Studios und Apartments zeichnen sich durch hochwertige Oberflächen in neutralen Lichtfarben aus. Panoramaverglasung ergänzt den Wohnraum mit natürlichem Licht und macht ihn geräumiger. Einige der Apartments sind mit eigenen Infinity-Pools ausgestattet, die sich auf einer persönlichen Terrasse befinden. Den Bewohnern des Komplexes werden erweiterte Annehmlichkeiten angeboten, die den Komfort erhöhen: Super angelegter Garten auf dem Dach des Bauwerks. Pools für Kinder und Erwachsene. Offenes Fitnessstudio mit moderner Ausstattung. Loungebereiche zum Entspannen. Spielplätze für Kinder. Wellnessclub. Offenes Kino. Grillplatz. Die perfekte Lage macht den Wohnkomplex zur besten Lösung für Arbeit, Freizeit und Freizeit. Innerhalb des Bezirks können die Bewohner die entwickelte Infrastruktur nutzen: Supermärkte und Einkaufszentren, Kinder zu Schulen, Kindergärten oder Universitäten schicken, Cafés oder Restaurants besuchen. Gleichzeitig bietet der Wohnkomplex einen schnellen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten und Kultstätten des Emirats. Der Wohnkomplex IVY Gardens – ist ein großartiger Ort für einen komfortablen Aufenthalt und eine der besten Optionen für Investitionen in Immobilien in Dubai.