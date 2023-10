Park Gate Residences complex with a swimming pool and green areas, Zabeel, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €84,367

20–24 m² 3

Viridis – ist ein neuer Premium-Wohnkomplex in der Gemeinde DAMAC Hills 2 .Unabhängig davon, für welchen Zweck Sie nach Immobilien suchen: Für das Zusammenleben mit Ihrer Familie oder für Investitionen sind Apartments in Viridis dank der grünen Umgebung, der luxuriösen Annehmlichkeiten und einer prestigeträchtigen Lage eine großartige Option für Investitionen. FÜTTERUNG: - Schwimmbad; - Fitnessstudio; - Wellnessbereich; - Wasserpark; - Feld zum Cricket spielen; - Tennis-, Volleyball- und Basketballplätze; - eine Zone für Yoga; - angelegter Garten; - Grillplatz; - Kino unter freiem Himmel; - Schmetterlingsgarten; - viele Picknickparks; -Tanzstudio. STANDORT: Die Apartments liegen nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Die nächstgelegene Mall of The Emirates und die Dubai Outlet Mall erreichen Sie nach einer 30-minütigen Autofahrt. Ein neuer Bereich der internationalen Ausstellung EXPO-2020 befindet sich 20 Minuten vom Komplex entfernt. WARUM IST EINE EXTRAPEKTE ARBEIT MIT UNS? - 6 Jahre Erfahrung als Makler, - mehr als 10 Jahre Erfahrung im Rechtsbereich; - sichere rechtliche Unterstützung für die Transaktion; - alles über die profitabelsten und komfortabelsten Projekte von Dubai, ehrlich über die Nachteile und Vor- und Nachteile, über die Zweifelhaftigkeit des Objekts; - Zeit sparen; - Es gibt keine zusätzliche Provision; - Wir werden alles über das Leben in Dubai erzählen. RUFEN, SCHREIBEN! WIR WERDEN FÜR SIE WOHNUNG / QUARTAL IM VERDAMMTEN MIT ALLER HILFE GEHEN!