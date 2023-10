Studio | Hadley Heights | JVC

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €198,000

Kapitulation vor: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, seinen Kunden ein fantastisches Studio-Apartment in Arjan anbieten zu können, das von Ellington Properties als Arbor View bekannt ist Schlüsselhighlights; Mit 171 kuratierten Limited Edition Apartments Atemberaubendes Architekturdesign, das sich nahtlos in Natire integriert Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen stehen problemlos zur Verfügung Durchdacht gestaltetes Interieur mit hochwertigen Oberflächen und hochwertigen Materilas Expansive Fenster mit atemberaubendem Blick auf die üppigen Grünlandschaften Ausstattung & Ausstattung; Studio 1 Bad Unmöbliert BUA; 574 Sqft Wäschebereich Arbeitsstation Offene Küche Balkon / Terrasse Lobby-, Lift- und Wartebereich Empfangsbereich Schwimmbad Fitnessstudio Grillplatz Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte Restaurant & Cafe Kinderspielplatz Freizeit & Park Jogging-, Lauf- und Radstrecke Fitnesscenter Schule & Institut Sportplatz Für weitere Details und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284