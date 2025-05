Wohnkomplex ''Whitecliffs Residences'' (6 Units)

Dubai New Residential Komplex ''Whitecliffs Residences'' ist ein Wohnkomplex mit High-End 2- und 3-Schlafzimmer Residenzen auf Dubai Inseln. Der Komplex umfasst ein Erdgeschoss, 2 Podium-Ebenen und 12 Wohnböden, nahtlos vermischt modernen Charme mit Luxus in seiner Architektur. Besondere Aufmerksamkeit auf Detail und Qualität Handwerkskunst schaffen eine Atmosphäre von außergewöhnlichem Komfort und Raffinesse. Die Apartments sind sorgfältig entworfen, um Eleganz und einen einzigartigen Stil zu gewährleisten.

Der Komplex bietet seinen Bewohnern eine breite Palette von Annehmlichkeiten, verwandelt den Alltag in einen ständigen Genuss von Komfort und Gemütlichkeit: ein modernes Fitnessstudio, Schwimmbad, Grillplatz, Sauna und Dampfraum, Jacuzzi, Squash Court, Indoor-Kino, Tagungsraum, Gebetsraum, Sicherheit und Videoüberwachungssystem, Brunnen und ein intelligentes Heimsystem.

Die Lage von Whitecliffs Residences ermöglicht es den Bewohnern, die Gold Souk in 5 Minuten zu erreichen, den Dubai Frame in 10 Minuten, den Dubai International Airport in 12 Minuten, und den Burj Khalifa in 15 Minuten.

Weiße Klippen Residences ist nicht nur ein Wohnkomplex; es ist eine wahre Oase für das Leben, wo jedes Element gedacht ist, um ideale Bedingungen für bequemes und stilvolles Leben in einer der dynamischsten Städte der Welt zu schaffen.

Gebäudekonfiguration: G+2P+12





Preise:

487K bis 800K EUR

Handover:

4. Quartal 2027

Servicegebühr:

0,40 EUR/m2 pro Jahr

Einrichtung:

Halbfertig mit Küchengeräten

NOC:

40.00%

Inklusive:

Parkplatz