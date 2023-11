Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Neubauten von Tiger Properties, The Cloud Tower im Jumeirah Village Triangle ( JVT ), beherbergen eine große Mischung moderner Apartments in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Die Entwicklung besteht aus zwei Hochhäusern und zielt darauf ab, anspruchsvolle und erstklassige Häuser in einem erschwinglichen Sortiment zu suchen. Die Entwicklung mit mehreren Geschichten bietet weitere inspirierende Ausblicke auf die Umgebung. Zum größeren Nutzen der zukünftigen Bewohner werden die zur Verfügung zu stellenden Annehmlichkeiten und Einrichtungen einzigartig sein. Die Entwicklung ist ideal für Singles, Berufstätige und Familienangehörige und zielt darauf ab, das richtige Gleichgewicht in Bezug auf Sicherheit und Privatsphäre zu bieten. Jeder Aspekt der Entwicklung wird eine neue Dimension des Gemeinschaftslebens darstellen. Die Entwicklung wird von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und den wichtigsten Geschäftsvierteln in der Nähe flankiert und scheint auch eine intelligente Investitionsoption zu sein. Mit modernem Design und klassischer Architektur soll die Entwicklung das Beste aus beiden Welten bieten. Mit dem einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Unterhaltungs-, Freizeit-, Gourmet- und Einzelhandelsgeschäften wird das allgemeine Wohnerlebnis verbessert. Für diejenigen, die einen Ort finden möchten, an dem sie sich entspannen und entspannen können, scheinen die Wohneinheiten in dieser Entwicklung eine praktikable Alternative zu sein. WICHTIGE HIGHLIGHTS Eine Entwicklung umfasst 447 Wohnungen, 6 Büros und 3 Einzelhandelseinheiten. Wohnungen in verschiedenen Größen und Konfigurationen Residenzen mit noblen Annehmlichkeiten Von wichtigen Sehenswürdigkeiten flankiert Intelligente und erschwingliche Zahlungsplanoptionen Hochgeschwindigkeitsaufzüge Rund um die Uhr Sicherheit