Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €631,087

111 m² 1

Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobilien persönlich und aus der Ferne zu erwerben. - Nur erfahrene Makler, die mit allen Mitteln ein profitables Objekt finden können. - Permanenter Währungsgewinn aus der Miete ohne die Notwendigkeit, im Land zu bleiben. - Unterstützung bei der Erlangung eines Aufenthaltsvisums und der Eröffnung von Konten, Unternehmen. - Bereitstellung von zinslosen Raten von bis zu 3-5 Jahren für Einwohner. - Unterstützung beim Weiterverkauf von Eigentum und Einkommen. Apartments in der Premium-Community von Marina Arcade im Kultgebiet von Dubai Marina! Der Marina Arcade Tower bietet Zugang zu einer Vielzahl erstklassiger Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter: privater Parkplatz, Infinity-Pool, Sportplätze und Tennisplatz, Kinderspielplatz mit Pool, Whirlpools und eine Terrasse mit privatem Dachgarten, ein Tagungsraum mit TV und Küche, ein 24-Stunden-Concierge-Service, Sicherheit und Videoüberwachung. Ort: 25 Minuten - Innenstadt von Dubai, Business Bay, Internationaler Flughafen Dubai, Dubai International Financial Center ( DIFC ). 10 – 15 Minuten - Raffles Nursery Dubai Marina, Carrefour City Marina Bunyan. Die Rückzahlung von Immobilien wird auf 5,3% pro Jahr geschätzt. Zahlungsplan: 100% Zahlung Es ist möglich, die Wohnung sowohl persönlich als auch online anzuzeigen. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!