Wohnungen in Tairovska selisna gromada, Ukraine

Lymanka
270
293 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Lymanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 7/7
Ich biete ein einfaches Apartment mit 1 Schlafzimmer im JFK für ein komfortables * 7. Stock!…
$34,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 14/16
24522. Verkauf einer geräumigen 1-Zimmer-Wohnung in ZhM Raduzhny. Liegt auf der mittleren Et…
$43,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 10/17
23798 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einem neu in Betrieb genommenen Komplex in Tairova. …
$29,500
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/17
11399 One-room apartment for sale. Spacious loggia. Metal-plastic windows, armored front doo…
$32,527
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 18/19
29203 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in Zhemchuzhina 53 (Schlafzimmer, Wohnküche, Ankleidezi…
$58,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 7/13
№ 1803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wir bieten zum Verkauf eine 1-Zimmer-Wohnun…
$26,000
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 8/18
22146 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage 5 Zhemchuzhina. Die Gesamtfläche betr…
$53,000
Wohnung 3 zimmer in Lymanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/7
31295 Eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im Rosenthal-Wohnkomplex wird verkauft. Gesamtfläche v…
$36,000
Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/22
28095. Eine Wohnung mit drei Zimmern in 46 Perlen mit Renovierung
$92,000
VernaVerna
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/16
29721. Verkauf einer Einzimmerwohnung in ZhM Raduzhny. Gesamtfläche 43 qm. Die Wohnung ist h…
$43,000
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 19/19
24312Die Wohnung ist renoviert, neu gestaltet in 2 separate Räume und eine geräumige Küche. …
$48,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/16
18907. Ich verkaufe eine 1-Zimmer-Wohnung in der Granitnaya-Straße. Gesamtfläche 40 qm. Die …
$49,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 4/19
31485 Zum Verkauf steht eine gemütliche 1-Zimmer-Wohnung im Wohnkomplex Akvarel 2. Gesamtflä…
$26,500
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/16
21806 Ich biete eine 1-Zimmer-Wohnung in einer neu fertiggestellten Wohnanlage zum Verkauf a…
$28,500
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 19/19
29244. Ich werde eine 2-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage 53 Zhemchuzhina zur Welt bringen. L…
$55,775
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 7/15
24986 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in Raduzhny. Gesamtfläche 45 qm. Liegt auf der mittlere…
$37,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 10/11
$49,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 15/19
$57,600
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 19/19
30630. Zu verkaufen: Zweizimmerwohnung im Wohnkomplex Zhemchuzhina 58 mit einer Gesamtfläche…
$48,960
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 8/15
26690 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Miethaus in Tairova. Liegt auf der mittl…
$52,800
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/19
26561 Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage 53 Zhemchuzhina in Tairova. Gesamtflä…
$77,000
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 10/15
22898 Eine renovierte Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Levitan. 2 Aufzüge, Gegensprec…
$29,000
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 19/19
30784. In der Wohnanlage Zhemchuzhina 58 steht eine Zweizimmerwohnung zum Verkauf. Gesamtflä…
$52,400
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 14/19
30634. Zu verkaufen: Zweizimmerwohnung im Wohnkomplex Zhemchuzhina 49 mit einer Gesamtfläche…
$60,730
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 4/19
30292. Zu verkaufen: Einzimmer-Smart-Wohnung in einem neuen Wohnkomplex. Das Gebäude verfügt…
$26,500
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 19/19
30162. Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage 57 Zhemchuzhina. Gesamtfläche 60 qm.…
$60,905
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/19
30357 Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Zhemchuzhina 49. Gesamtfläche 65 qm Zustand vom Erba…
$46,499
Wohnung 1 zimmer in Lymanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 5/7
21748. Einzimmerwohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Kaleidoskop. Neues Haus auf Tairova. G…
$50,000
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 13/19
26975. Ich werde eine 2-Zimmer-Wohnung in den LCD 53 Perlen verkaufen. Die Gesamtfläche von…
$88,500
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 11/19
25752 Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage 53 Zhemchuzhina in Tairova. Gesamtflä…
$77,000
