  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rachiw
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rachiw, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 8 zimmer in Rachiw, Ukraine
Reihenhaus 8 zimmer
Rachiw, Ukraine
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
$180,252
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Čeština, Українська
