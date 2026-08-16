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Gewerbeimmobilien in Rajon Podilsk, Ukraine

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4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 6 000 m² in Podilsk, Ukraine
Gewerbefläche 6 000 m²
Podilsk, Ukraine
Fläche 6 000 m²
10169. Wir bieten für Verkauf Getreideverarbeitung Unternehmen in. Podolsk Odessa Region. Ge…
$470,000
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Gewerbefläche 5 000 m² in Balta, Ukraine
Gewerbefläche 5 000 m²
Balta, Ukraine
Fläche 5 000 m²
10111. Wir bieten zum Verkauf eine operative Bekleidungsfabrik in der Region Odessa. Mehrere…
$620,000
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Gewerbefläche 14 593 m² in Borschtschi, Ukraine
Gewerbefläche 14 593 m²
Borschtschi, Ukraine
Fläche 14 593 m²
26039. Objektkomplex in der Nähe von Podolsk, Stadt. Borshchi, Region Odessa. Die Anlage bef…
$4,50M
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TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 in Borschtschi, Ukraine
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borschtschi, Ukraine
Fläche 14 593 m²
Etagenzahl 3
Industriepark R-33 1. Strategic Overview Der Industriepark R-33 ist ein kontrolliertes…
$6,28M
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