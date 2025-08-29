  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Odessa

Neubauten zum Verkauf in Oblast Odessa

Odessa
1
Odesa Raion
1
Odesa Urban Hromada
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Alle anzeigen Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Wohnanlage „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Odessa, Ukraine
von
$32,320
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Willkommen im Wohnkomplex „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa. „Kimolos“ ist mehr als nur ein Wohnort – es ist ein Lebensstil, der anspruchsvolle Architektur, moderne…
Immobilienagentur
BPS Consulting
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen