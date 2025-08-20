Willkommen im Wohnkomplex „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.

„Kimolos“ ist mehr als nur ein Wohnort – es ist ein Lebensstil, der anspruchsvolle Architektur, moderne Technologien und den unverwechselbaren Charme des Südens vereint.

Große Panoramafenster sorgen für viel Tageslicht und bieten beeindruckende Stadtblicke. Der Komplex befindet sich in einem Viertel mit hervorragend entwickelter Infrastruktur – Geschäfte, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel sind bequem zu Fuß erreichbar.

Der abgeschlossene Innenhof verfügt über schöne Grünanlagen, Erholungszonen und Sportbereiche. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen sowie die Hausverwaltung Gefest.home, die für Service und Sicherheit sorgt.

In dem Projekt vorgesehen:

• Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen

• Tiefgarage

• Design-Eingangshalle

• Gewerbeflächen

Technische Merkmale: