  2. Ukraine
  3. Odessa
  Wohnkomplex „Kimolos" – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.

Wohnkomplex „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.

Odessa, Ukraine
$32,320
$980/m²
30
ID: 27452
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

  • Grundstück
    Ukraine
  • Region / Bundesland
    Oblast Odessa
  • Nachbarschaft
    Odesa Raion
  • Stadt
    Odessa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Über den Komplex

Willkommen im Wohnkomplex „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
„Kimolos“ ist mehr als nur ein Wohnort – es ist ein Lebensstil, der anspruchsvolle Architektur, moderne Technologien und den unverwechselbaren Charme des Südens vereint.

Große Panoramafenster sorgen für viel Tageslicht und bieten beeindruckende Stadtblicke. Der Komplex befindet sich in einem Viertel mit hervorragend entwickelter Infrastruktur – Geschäfte, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel sind bequem zu Fuß erreichbar.

Der abgeschlossene Innenhof verfügt über schöne Grünanlagen, Erholungszonen und Sportbereiche. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen sowie die Hausverwaltung Gefest.home, die für Service und Sicherheit sorgt.

In dem Projekt vorgesehen:
• Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen
• Tiefgarage
• Design-Eingangshalle
• Gewerbeflächen

Technische Merkmale:

  • Energieeffizienz: moderne Dämmstoffe und energiesparende Fenster

  • Autonome Heizung: eigenes Heizhaus + individuelle Wärmezähler

  • Wasserversorgung: unterbrechungsfreie Versorgung + Reservebehälter

  • Aufzüge: leise Otis Aufzüge (Personen- und Lastenaufzug)

  • Sicherheit: 24/7 Videoüberwachung und Zugangskontrolle

  • Flexible Grundrisse: Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Raumgestaltung

Standort auf der Karte

Odessa, Ukraine

