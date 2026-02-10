  1. Realting.com
Gewerbeimmobilien LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

Odessa, Ukraine
von
$50,000
MwSt.









5
ID: 33317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Ukraine
  • Region / Bundesland
    Oblast Odessa
  • Nachbarschaft
    Odesa Raion
  • Stadt
    Odessa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

LELELEKA von Odesa ist eine erstklassige medizinische Anlage im Zentrum von Odessa: die erste private Mutterschaftspension für den Süden der Ukraine, die erstklassige Medizin und 5★ Infrastruktur kombiniert. Das Projekt wird als Service-getriebene Anlage erstellt, wo der Schlüsselwert nicht durch Quadratmeter gebildet wird, sondern durch die Qualität des Bedieners, Service-Standards und die vorhergesagte Nachfragelogik.

Die Unterkunft befindet sich im geografischen Zentrum von Odessa, im ITown Viertel, nur 7 Minuten vom Opernhaus entfernt. Adresse: Odessa, Primorsky Bezirk, St. Sofievskaya ist ein Ort mit hoher Verkehrszugänglichkeit und Premium-Stadtumgebung.

Das Gebäude verfügt über 11 Etagen und eine Gesamtfläche von 6,634 m2. Funktionell umfasst das Projekt: Mutterschaftskrankenhaus (3,680 m2), Rehabilitationseinheit (356 m2), Mutterschaftspension 5★ (1,037 m2) und Erholungsgebiet mit Wintergarten und Schwimmbad (478 m2). Die geplante Betriebskapazität beträgt bis zu 300 Geburten pro Monat.

Der medizinische Partner des Projekts ist Leleka MC, die erste Krankenhausinstitution in der Ukraine mit der JCI-Akkreditierung und der Gold Seal of Approval®-Preis erhalten am 21. Dezember 2019. Der operative Maßstab des Partners wird durch Indikatoren bestätigt: 12,586 Geburten und 12,831 Geburten unter Aufsicht.

Der Investment/Entwicklungspartner ist die SPATIUM GROUP mit den angegebenen Erfahrungen von mehr als 20 Jahren und die Praxis der Umsetzung von Projekten auch in der Kriegsperiode (12 im Krieg in Auftrag gegebene Komplexe). Das Projekt sieht 18 Monate vor - vom 15.10.2025 bis 01.03.2027. Das Grundstück ist als Mietvertrag für 49 Jahre bis 2067 dekoriert, der Eigentümer ist eine Gebietsgemeinschaft.

LELELEKA von Odesa ist ein Vermögenswert für einen Investor, der Premium-Service-Immobilien mit einem starken Betreiber, transparenter Produktstruktur und langfristigem Entwicklungshorizont sucht, wo die Kombination aus medizinischem Standard und Fünf-Sterne-Service einen Wettbewerbsvorteil und eine nachhaltige Nachfrage bildet.

Architektur, Technologie und Verantwortung für Normen

Das Projekt wird mit modernen Konstruktionstechnologien und streng nach hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards umgesetzt. Dieser Ansatz gewährleistet die Haltbarkeit von Designs, die Funktionalität von Engineering-Systemen und ein außergewöhnliches Maß an Komfort für Patienten, Besucher und Mitarbeiter.

Konstruktive Lösungen und Ingenieure

Bautechnik und Bau

  • Bauart: monolithisch-Rahmen-Technologie mit hocheffizienter Isolierung von Außenwänden.
    Vorteile: freies Layout, erhöhte seismische Resistenz, lange Lebensdauer der Operation.

  • Abdeckungen: monolithischer Stahlbeton mit einer Dicke von 200-250 mm - sorgt für Festigkeit, Steifigkeit der Strukturen und eine hohe Geräuschdämmung.

  • Deckenhöhe (sauber):

    • 1. Stock - 3200 mm

    • 2. Stock - 2840 mm

    • 3–11 Böden – 3000 mm

Transparente Strukturen

  • Windows: Panoramafenster verschiedener Formate, optimal für die Funktionalität jeder Zimmerart ausgewählt.

  • Glaspakete: moderne Dreikammer-PVC-Glasse mit energiesparendem Glas, bietet eine hohe Wärme- und Geräuschdämmung und reduziert die Betriebskosten.

Maschinen und Anlagen

  • Aufzug: 5 moderne Fahrgastaufzüge, darunter ein Fahrgastaufzug. Die Ausstattung internationaler Marken bietet reibungslose Lauf-, Geräuschlosigkeit, erhöhte Sicherheit und optimale Wartungskosten.

  • Lüftung: eine hocheffiziente Versorgungs- und Abgasanlage, die regulierte Parameter von Mikroklima und Luftreinheit für alle Arten von Zonen (Betriebsräume, Räume, Büros) unterstützt.

DIY UND DESIGN

Öffentliche Zonen

Lobbies, Lobbys und Wartebereiche werden in einem modernen Premium-Stil mit natürlichen und verschleißfesten Materialien durchgeführt:

  • Boden: großformatiges Porzellan, polierter Granit.

  • Wände: dekorative Gips, Platten aus Naturholz oder hochwertige Nachahmungen, Akzent Steinoberflächen.

  • Decken: Zug- oder Hängesysteme mit eingebauter energiesparender Beleuchtung.

  • Details: matte Edelstahl, Glas, hochwertige Möbel - eine Atmosphäre aus Ästhetik, Reinheit und Komfort.

Medizinische Einrichtungen

Ausrüstung und Ausrüstung werden nach den Anforderungen von DBN B.2.2-10:2022 durchgeführt. "Lay the oharoni gesund" und andere anwendbare Standards.

  • Materialien: zertifiziert, sicher, resistent gegen regelmäßige Nassreinigung und Desinfektion.

  • Oberflächen: glatt, nicht porös, ohne Risse und Defekte - minimieren die Risiken von Pilz / Schimmel und halten sterile Bedingungen.

  • Funktionelles Zonen: klare Trennung in saubere und schmutzige Zonen, um Kreuzkontamination zu verhindern und die Prozesseffizienz zu verbessern.

Sicherheit und Zugänglichkeit

Brandschutz

Das Projekt entspricht den aktuellen staatlichen Vorschriften. Moderne Lösungen: sichere Evakuierungswege, feuerfeste Materialien und Brandschutzsysteme.

Inklusivität und Zugänglichkeit

Gemäß DBN V.2.2-40:2018 „Inklusivität von Budivel und Sporud“ ist das Gebäude für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Menschen mit Behinderungen angepasst:

  • Rampen und angepasste Aufzüge

  • Türen und Korridore

  • zugängliche Sanitär- und Hygieneeinrichtungen

Standort auf der Karte

Odessa, Ukraine
Ausbildung
Gesundheitspflege

