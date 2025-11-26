Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Ukraine
  3. Krasnosilska silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Krasnosilska silska gromada, Ukraine

19 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 10/12
$47,000
Wohnung 2 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/12
$38,500
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 10/13
25235. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau im Dorf. Kotowski. Liegt auf der mittl…
$26,000
AdriastarAdriastar
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 5/13
23191. Verkauf einer Wohnung in der Wohnanlage New Europe. Gesamtfläche 28 qm. Zustand vom B…
$22,000
Wohnung 3 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/14
20303 Verkauf einer Dreizimmerwohnung auf der Straße. Schule im Dorf Kotovskogo. Die Wohnun…
$51,000
Wohnung 2 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/1
19762 2-Zimmer-Wohnung im Dorf Kotovskogo. Gut gepflegtes, starkes Haus. Es wurden Reparatur…
$21,000
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/12
30039 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage New Europe. Sicherer zweiter Stock. G…
$27,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 3/3
29948 Verkauf einer Wohnung in der Wohnanlage Yaspis. Helle Wohnung mit neuer moderner Renov…
$20,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3/12
29691. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einer modernen Wohnanlage New Europe. Gesamtfläche …
$30,000
AuraAura
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 8/12
24886 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage New Europe. Geräumige Wohnung im mitt…
$26,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 5/12
27803. Verkauf einer Wohnung in der Wohnanlage New Europe. Gesamtfläche 28 qm. Die Fenster …
$19,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 7/13
30730. Selling a one-room apartment in the New Europe residential complex Total area 36 sq.m…
$23,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/16
23761 Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage New Europe. Liegt auf einer komfortab…
$25,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/3
29794 Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Jaspis. Gesamtfläche 39 qm. Die Wohnu…
$34,900
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2/12
20604. Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage „New Europe“. Vom Bauträger. Gesamtf…
$22,700
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 10/12
22890 Ich werde eine Einzimmerwohnung in einem neuen Backsteingebäude in der Wohnanlage Yant…
$42,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/10
24853 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Yantarny. Liegt in einem neuen Haus. …
$37,000
Wohnung 1 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/11
19636 Zum Verkauf steht eine 1-Zimmer-Wohnung mit europäischer Qualitätsrenovierung in der W…
$39,500
Wohnung 2 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 12/13
$27,000
Immobilienangaben in Krasnosilska silska gromada, Ukraine

