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Gewerbeimmobilien in Ivano Frankivsk Urban Hromada, Ukraine

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Iwano-Frankiwsk
6
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 345 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 345 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 345 m²
Ich verkaufe Büroräume im Zentrum der Stadt, A-like Open Space, mit einer leistungsstarken l…
$599,999
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Gewerbefläche 3 500 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 3 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Der Cani-gesunde vierstöckige Komplex in Ivano-Frankika mit völliger Autonomie auf seinem La…
$2,50M
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Gewerbefläche 2 500 m² in Khryplyn, Ukraine
Gewerbefläche 2 500 m²
Khryplyn, Ukraine
Fläche 2 500 m²
Hotel Recreation Base, Rehabilitationszentrum Sloboda Karpaten 1,5 HektarDie Kosten der Anla…
$1,000,000
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 300 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 1 300 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 1 300 m²
Ich werde das Buzon-Geschäft verkaufen, das ein FLOST-Hotel ist. Die Gesamtfläche des Raumes…
$2,07M
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Gewerbefläche 10 000 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 10 000 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 10 000 m²
Ich verkaufe oder gebe es zu Remmont-mechanischen Bedingungen. c. Drunk, Burshnian ZPD-140. …
$3,20M
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Gewerbefläche 900 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 900 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 900 m²
Ich verkaufe Produktionskomplex in Iwano-Französisch Die Gesamtfläche beträgt 900 m2. Setzen…
$1,15M
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Gewerbefläche 5 500 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 5 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 5 500 m²
Ein schwedischer Zasniquan in L.A. Frankik, Lviv Es ist eine gute Konvention. Die Gesamtfläc…
$1,80M
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