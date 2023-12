Apartamenty 2 1 na stadii stroitelstva ot sobstvennika

Okurcalar, Türkei

von €124,000

Kapitulation vor: 2025

Ein Premium-Projekt mit Panoramablick auf das Meer in der sich entwickelnden Region Okurjalar, nur 500 Meter von der Küste entfernt. Werbetransfer zum Meer und zu einem eigenen Privatstrand. Der Komplex besteht aus drei Blöcken auf einer Fläche von 7200 m2. Es werden Apartments mit einer Aufteilung von 2 + 1 mit einer Gesamtfläche von 75 m2 und Duplex 2 + 1 in den letzten Etagen mit einer Gesamtfläche von 98 m2 präsentiert. und eine Wohnung in Block 3 + 1 125 m2. Reichhaltige Infrastruktur mit offenem Innenpool, türkischem Hamam, Sauna, Spa, Fitnessraum, Spielplatz und Kino unter freiem Himmel. Die Baufirma bietet 24 Monate Raten an.