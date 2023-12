Investicionnoe predlozhenie ryadom s proektom Stambulskogo kanala

Istanbul, Türkei

von €942,492

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Ritz-Carlton Istanbul ist ein Hotelwohnkomplex im Zentrum von Istanbul in der Region Shishli. Der Komplex kombiniert europäischen Stil und türkische Traditionen. Die Fenster bieten einen malerischen Blick auf die Stadt und die Bosporusstraße. Kostenloser Highspeed-Internetzugang ist im gesamten Gebiet verfügbar. Concierge, Sicherheit und Videoüberwachung werden rund um die Uhr angeboten. Auf dem Dach befindet sich eine Terrasse mit Außenpool, die einen Panoramablick auf das Meer bietet. Die Apartments sind in einem eleganten Stil und Designermöbeln eingerichtet. Moderne Layouts: 1 + 1, 2 + 1 von 113 bis 141 qm. Von jedem Apartment aus genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Stadt. Der Komplex besitzt eine eigene moderne Infrastruktur: - Ein Restaurant; - Cafe; - Pool; - Spa- und Wellnesscenter; - Fitnesscenter. Externe Infrastruktur: - Der Flughafen ist 50 km entfernt. - Topkapi-Palast; - Blaue Moschee; - Geschäfte; - Bankfilialen; - Schönheitssalon. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien!