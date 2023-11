Dvuhkomnatnye apartamenty ot investora respektabelnyy ZhK

Alanya, Türkei

von €210,792

68–82 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der moderne Komplex New Level Kleopatra-2 befindet sich in einer günstigen Gegend im Stadtzentrum und 600 m von einem der besten Strände der Südtürkei – Cleopatra Beach entfernt. New Level Kleopatra-2 — ist viel mehr als ein gut ausgestattetes Wohnprojekt in einer der attraktivsten Gegenden von Alanya. Es ist auch eine einzigartige Investitionsmöglichkeit. Der Komplex wird durch zwei 5-stöckige Wohnblöcke für 58 Wohnungen verschiedener Layouts dargestellt. Die ersten Stockwerke sind für die soziale Zone und das Geschäftsgelände vorgesehen, sodass die Wohnböden auf der Ebene des 2. Stocks beginnen. Infrastruktur: - 24-Stunden-Sicherheit; - Spielplatz; - Pool; - Grillzone; - Garten; - Billard; - Dampfbad; - Fitnessraum; - Poolbar; - Whirlpool; - Parken; - Bibliothek; - Lobby; - Lounge; - Sauna; - SPA. Entfernungen: - Meer und Strand: 600 m. - Flughafen Antalya: 110 km. - Flughafen Alanya: 45 km. - Einkaufsstraße: 450 m. - Hafen von Alanya: 1200 m. - Alanya Wasserpark: 900 m. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!