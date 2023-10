Gotovye k prozhivaniyu kvartiry v otlichnoy lokacii rayona Gazimagusa

Avsallar, Türkei

von €98,363

55–121 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Die Plus Life Residence ist ein neuer Luxuswohnkomplex in einem der ruhigsten und komfortabelsten Vororte von Alanya - Avsallar an der Küste am Fuße des Stiergebirges, 2000 m von den Stränden entfernt. Auf dem Gebiet der modernen Avsallar sind malerische Natur, mit der Blauen Flagge gekennzeichnete Sandstrände und saubere Luft erhalten geblieben, aber das Dorf selbst ist recht modern geworden. Während des Baus des Komplexes werden hochwertige importierte Materialien und neue Technologien eingesetzt, dank derer der Komplex wärmeisoliert, wasserdicht und geräuschisoliert wird. Alle Apartments werden mit einem sauberen Finish « schlüsselfertig » gemietet, einschließlich hochwertiger Küchensets, ausgestatteter Badezimmer und Badezimmer. Die Infrastruktur des Komplexes wird Erwachsene und Kinder ansprechen: ein offener und beheizter Innenpool, Wasserrutschen, eine Garage und ein offener Parkplatz, ein Spielplatz, ein Grillplatz, eine Sauna, ein Hamam, Fitness, ein Generator, Internet in den öffentlichen Bereichen, Tennisplatz, Videoüberwachungskameras, Hausmeister, Sicherheit. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Rufen Sie jederzeit an oder schreiben Sie, und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in der Türkei mitteilen!