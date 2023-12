Kompleks otelnoy koncepcii v Antalii rayon Altyntash

Didim, Türkei

von €117,500

Erstaunlicher Meerblick Drei-Bett-Duplex in Akbuk – Meerblick Didim Immobilien zum Verkauf Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Didim zu verkaufen. Teil eines begehrenswerten Komplexes in Akbuk mit Pools und viel Platz im Freien. Ideale Didim Immobilieninvestition. Moderne Maisonette-Wohnung in Didim zu verkaufen. Es befindet sich im begehrenswerten Ferienort Akbuk, in einer abgelegenen Bucht, nicht weit vom Zentrum von Didim und dem lebhaften Ferienort Altinkum in der Westtürkei entfernt. Didim Akbuk mit einer Küstenlinie von ca. 15 km ist von Bergen umgeben. Die beliebtesten Buchten sind Saplı Ada, Kazıklı Bay und Sahte Cennet. Es gibt auch eine Gemeinschaft, die False Paradise die wahren Malediven von Didim nennt. Das wichtigste Merkmal von Didim Akbuk ist, dass es windig ist und eine niedrige Luftfeuchtigkeit aufweist. Akbuk ist bekannt als therapeutischer Ort, insbesondere für Asthmapatienten mit seiner sauerstoffreichen Luft und der Jodbrise aus dem Meer, die mit Kiefern bedeckt ist. Das Meer ist nicht wellig und viele Buchten haben dunkelblaue Fahnen erhalten, was bedeutet, dass Wasser sehr sauber ist. Sie können bis Ende Oktober schwimmen. 8 Monate im Jahr sind in Akbuk Town sonnig, da die Luftfeuchtigkeit ideal ist, können wir die Sommerhitze bequem verbringen. Wenn Sie morgens von Akbuk abreisen, können Sie täglich Orte wie Izmir, Mugla, Denizli, Aydin und Küstenorte wie Bodrum besuchen, Marmaris und Cesme in dieser Region. Das Nachtleben von Akbuk ist nicht so lebhaft wie das von Altinkum. Abends gibt es jedoch noch viele Bars und Restaurants zum Entspannen. Diese Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Akbuk ist Teil eines modernen Komplexes, der sich leicht in einer üppigen Grünfläche des Resorts befindet und etwa 1,5 km vom Strand entfernt liegt, 5 km vom Stadtzentrum und ca. 24 km rund um die Bucht vom geschäftigen Stadtzentrum von Didim entfernt. Die Umgebung bietet eine große Auswahl an Geschäften, Supermärkten, Bars und Restaurants, die zu Fuß erreichbar sind. eine kurze Fahrt findet mehr, mit dem wöchentlichen Freitagsmarkt, um lokal angebautes Obst und Gemüse und andere frische Produkte zu schnappen. Vom Zentrum von Akbuk aus gibt es regelmäßige Busverbindungen, die den Zugang zum Zentrum von Didim, dem lebhaften Strandresort von Altinkum, dem friedlichen Mavisehir, das für seinen Abendmarkt bekannt ist, bieten, Mehrere andere lokale Strände und Dörfer sowie der nächstgelegene internationale Flughafen in Milas erreichen Sie innerhalb von etwas mehr als 50 Minuten. Dieser beliebte und seit langem etablierte Komplex bietet eine atemberaubende Waldkulisse und einen wunderschönen Meerblick über die Akbuk-Bucht. Es ist sicher ummauert und geschlossen und beherbergt niedrige Wohnblöcke, die von angelegten Gärten umgeben sind. Der Komplex bietet auch 3 große Gemeinschaftspools, einen mit Poolbar und Café, einen Spielplatz, einen Basketballplatz und einen Sportbereich. Hausbesitzer erhalten Parkplätze vor Ort, und der Komplex wird rund um die Uhr von Kameras und Sicherheitsdiensten überwacht, um Sie und Ihre Familie sicher zu halten. Wir bieten eine Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern an, die von einer Gemeinschaftslobby aus zugänglich ist und durch eine Stahlsicherheitstür durch das Erdgeschoss betreten wird. Die Eingangstür öffnet sich zum offenen Wohn- und Essbereich mit Keramikfliesenboden, der durchfließt und über riesige Fenster verfügt, die zum extra großen Balkon mit unvergleichlichem Meerblick führen. Dieser geräumige Wohnbereich mit einem bequemen Sofa bietet eine voll ausgestattete und ausgestattete moderne Küche mit großen Einheiten, Granitarbeitsflächen und einem Essbereich mit einem Tisch für 4 Personen. Der Wohnbereich bietet viel natürliches Licht durch die Terrassentüren und bietet Zugang zum atemberaubenden Balkon mit perfektem Meerblick und einem großartigen Platz zum Essen im Freien. Eine schöne Akbuk-Immobilie, die dem Didim-Immobilienmarkt angeboten wird, ist zu einem sehr guten Standard voll möbliert und gut präsentiert. Der Preis beinhaltet alle weißen Waren. Insgesamt ein wunderschönes Haus in Akbuk, das sich perfekt für einen erholsamen Urlaub eignet, ideal für das ganzjährige Leben oder eine günstige Kaufinvestition in Akbuk, In der Nähe von lokalen Annehmlichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln für einfachen Zugang zu den anderen Bereichen, einfachen Zugang zum Strand und zum Zentrum, viel Wohnraum im Freien und einen wunderschönen Meer- und Naturblick. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER AKBUK Akbuk ist eines der verborgenen Juwelen der Türkei an der Südwestküste der Ägäis. Die Stadt liegt perfekt in einer wunderschönen Bucht, umgeben von geschützten Kiefernwäldern und Olivenhainen. Akbuk ist eine kleine Stadt, die sich aufgrund sorgfältiger Planung weiterentwickelt hat und eine erstaunliche Bucht hat, in der Sie die Stille hören und den Sonnenuntergang beobachten können. Es ist nur 20 Autominuten vom bekannten Ferienort Altinkum und weniger als 90 Minuten vom Flughafen Bodrum entfernt. Akbuk hat auch das höchste Sauerstoffverhältnis und die niedrigste Feuchtigkeitsrate in der Türkei. Dies würde Akbuk zum perfekten Ort für den Kauf von Immobilien für Menschen mit Gesundheitsproblemen wie Asthma, Rheuma und Diabetes machen. Wie der Arzt empfiehlt, in der Gegend von Akbuk zu leben. Der Meer- und Bergblick rund um Akbuk ist atemberaubend und die Meeresbrise und die weichen Sandstrände eignen sich perfekt für einen heißen Sommertag. In Kombination mit der lokalen Küche und der nie versagenden Gastfreundschaft der Einheimischen wird Akbuk einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus