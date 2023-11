Roskoshnyy zhiloy kompleks klassa lyuks v Alanii

Ciplakli, Türkei

von €144,000

57–98 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Das neue Projekt « Armoni Smart Line » befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend — Beide, neben dem berühmten Einkaufszentrum « Alanyum », Hypermarkt « Metro » , « Kochtash » Laden und vor allem — sehr nahe am Alanya State Hospital. Zu Fuß erreichen Sie viele Restaurants, Geschäfte, Märkte, Schulen und Kindergärten. Beide – sind das größte und attraktivste Gebiet von Alanya. In dieser Gegend gibt es viele grüne Parks mit Sportsimulatoren oder Spielplätzen. Am Meer verläuft eine gepflegte Promenade mit Blumenbeeten, Springbrunnen, Ziersträuchern und Bäumen, Sportsimulatoren und Spielplätzen, entlang der viele Einwohner von Alanya abends spazieren gehen. Der Boutique-Komplex besteht aus einem 4-stöckigen Block mit Apartments: 1 1, 2 1 ( Maisonetten ). Objektinfrastruktur: - Außenpool; - Kinderbecken; - Kinderspielplatz; - Grillzone; - Fitnessraum; - Sauna. Ort: Entfernung zum Meer: 900 Meter.