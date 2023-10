Roskoshnye apartamenty v prestizhnom rayone Kadykey

Ciplakli, Türkei

von €187,000

75–93 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Der Ciplakli Hill Tower ist ein eleganter Wohnblock für 15 Luxusapartments im Stil der modernen « ». Das Projekt befindet sich an einem wunderschönen Ort - am Fuße des Toros-Kamms, im Elite-Bereich der neuesten Stadtentwicklung von Oba Alanya. Der Wohnblock ist von orangefarbenen Gärten und Avocados umgeben, nur 2,5 km von den Stränden entfernt! In der Nähe gibt es eine neue Umgehungsstraße, entlang der Sie in wenigen Minuten jedes Gebiet von Alanya erreichen können. Nur wenige Gehminuten vom Projekt entfernt: ein neues Krankenhaus, Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche und private türkische Schulen, Geschäfte, Apotheken, Kindergärten und alles, was Sie für ein angenehmes Leben brauchen! EINFACH : - Pool - Aufzug - Der Gärtner - Sauna - Sicherheit - Videoüberwachung rund um die Uhr - Tropischer Garten, Landschaftsgestaltung - Whirlpoolzone - Grillplatz - Fitnessstudio - Generator - Spielplatz - Parken ( offen ) - Kinderbecken - Veloparkovka Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!