Kvartiry razlichnyh planirovok ryadom s morem i stanciey metro v Stambule

Avanos, Türkei

von €99,000

Kapitulation vor: 2025

Stay Property bietet neue Apartments in Demirtash. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 53 bis 130 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1.500 Meter. Immobilien in Demirtash in neuen Komplexen werden Käufern gefallen, die das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Gebiete sind geräumig, nicht wie in den zentralen Regionen, Komplexen mit einer kompletten ganzjährigen Infrastruktur. Investitionen in Wohnungen in Demirtash werden hohe Gewinne bringen, die Preise gehören jetzt zu den niedrigsten in Alanya, wachsen aber schnell. Aufgrund der Nähe zum Flughafen, der Qualität der Komplexe und eines guten Strandes haben Immobilien ein hohes Mietpotential. Für einen dauerhaften Aufenthalt ist alles Grundlegende in Demirtash: 5 Grundschulen, 2 weiterführende Schulen, ein Lyzeum, Supermärkte, Markt, Geschäfte, Apotheken, Geldautomaten, Postämter, Taxis, Tankstellen und andere Infrastrukturen an der Hauptstraße entlang des Berges. Über ihrem Kanal befindet sich der berühmte Sapadere-Canyon, der für Touristen und andere Naturschönheiten geöffnet ist. Es gibt viele Parks und Erholungsgebiete, Spielplätze in der gesamten Region.