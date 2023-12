Alanya, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Das neue Stay Investment-Projekt, 4,8 km vom internationalen Flughafen Gazipasha und 1,2 km vom sauberen breiten Strand Luvi Residense entfernt. Die Wohnanlage Luvi Residense umfasst einen internen öffentlichen Bereich wie in Hotels 5*. Dies ist eine komfortable Option für ein ruhiges, ruhiges Leben im sonnigen Truthahn sowie ein optimaler Kauf für die Langzeitmiete. In der Bauphase können Sie eine Wohnung in Gazipasha, Türkei, kostengünstig kaufen, mit einer offensichtlichen Aussicht auf steigende Kosten in den kommenden Jahren. Die Residenz besteht aus einem Gebäude für 60 Wohnungen und einem großen Gebiet. Selbst solche billigen Immobilien in der Türkei geben das Recht, eine Aufenthaltserlaubnis für die ganze Familie zu beantragen. Beeilen Sie sich, um eine Reserve zu bilden. Ein Teil der Wohnungen 1 + 1 wurde bereits verkauft, und nur wenige Duplexe 2 + 1 sind noch im Verkauf. Gazipasha – ist das grüne und umweltfreundlichste Gebiet, in dem Obst und Gemüse für den Export angebaut werden. Die meisten Einwohner leben und arbeiten hier ständig, auch außerhalb der Saison. Die Stadt ist nicht leer, wie einige Gebiete von Alanya. In Gazipasha sind Immobilien optimal für einen dauerhaften Aufenthalt geeignet.