New complex of furnished villas with a swimming pool and a garden, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €100,920

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Exklusive Apartments in der Wohnanlage THE ONE in der Gegend von Naykharn. Wohnung mit schöner Aussicht in der Premium-Eigentumswohnung. Das Hotel liegt im Zentrum des Stadtteils Naykharn. Die Apartments sind mit einer Vielzahl hochwertiger Annehmlichkeiten ausgestattet und in einem modernen Stil gestaltet. Frist - Q4 2024 VOLLSTÄNDIGE VERANSTALTUNGEN: 5 Pools, Tiefgarage, Fitnessraum, Sicherheit rund um die Uhr, Restaurant, SPA. Eine Tüte Möbel von einem Entwickler wird separat gekauft. In der Nähe befinden sich der Raway Park, der Seafood Market, weitere 3 Strände und die Promenade. 900 Meter nach Naiharn - dem schönsten Strand von etwa. Phuket und 400 Meter zum See. Geschäfte und Cafés zu Fuß erreichbar. Kostenloser Bus zum Strand und zu Unterhaltungsmöglichkeiten. Ein Bereich mit sorgfältig durchdachter Infrastruktur, der Ihre Anforderungen maximiert. 7% des garantierten Einkommens in Währung für 3 Jahre, unabhängig von der Auslastung des Objekts! ZAHLUNGSPLAN: 150.000 THB Buchung 35% Vertragsunterzeichnung 20% Fertigstellung der Stiftung 20% Frame-Vervollständigung 20% Installation von Möbeln und Innenausstattung ( abzüglich Reservierung ) 5% Registrierung Zinsfreie Raten von 0% für die gesamte Bauzeit! Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!